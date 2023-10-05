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Рэпера Oxxxymiron снова оштрафовали

Суд в третий раз за год оштрафовал Oxxxymiron за нарушение закона об иноагентах

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Кадр из видео/oxxxymironofficial/Youtube

Петербургский суд оштрафовал на 40 тыс. рублей рэпера Мирона Федорова (признан в РФ иностранным агентом) (псевдоним — Oxxxymiron, Оксимирон (признан в РФ иностранным агентом)) за непредставленные в Минюст России сведения о себе как иноагенте. Об этом написала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Мирона Федорова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах, либо представление таких сведений в неполном или искаженном виде). Суд назначил наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей», — сказано в сообщении пресс-службы.

За год рэпера штрафовали уже дважды — за отсутствие в публикациях в интернете маркировки иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). Новый штраф стал третьим по этой статье.

В декабре 2022 года Ленинский суд Петербурга оштрафовал рэпера на 45 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. В январе 2023 года Октябрьский суд присудил ему штраф в 70 тысяч рублей за публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ в песне «Ойда» (позднее ее запретили к распространению в стране).

Ранее Oxxxymiron подал в Роспатент заявление на регистрацию товарного знака «Горгород».

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