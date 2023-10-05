Более 23 тысяч вывезенных с Украины детей оказались на территории стран Европы без надзора. Об этом заявил посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник, передает ТАСС.

По его словам, исследовательские компании, которые официально работают на территории Европейского союза, отмечают, что значительная часть украинских подростков старше 16 лет не подпадают под какую-либо фиксацию.

Многие дети передаются семьям в странах ЕС. Через какое-то время, как утверждает Мрошник, когда детьми наигрались, их просят забрать обратно.

Дипломат добавил, что информация об этих детях потом нигде не анализируется.

Мирошник заявил, что Запад хочет искать преступления только в направлении России, используя детей, российской стороне можно приписать геноцид. По его словам, это абсолютное притягивание за уши, европейцы пытаются приписать целый набор фейков, которые позволили бы обвинить руководство РФ в противоправных действиях и нарушении международного права.

На этой неделе эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявлял, что в случае отказа Польши от социальной поддержки беженцев с Украины в Киеве может случиться бунт.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.