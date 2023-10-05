Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывшие американцы потребовали вернуть им отданные за выход из гражданства США деньги

NBS: бывшие американцы требуют вернуть им деньги за отказ от гражданства США

close
100%
Kathy Willens/AP

Бывшие граждане США подали в суд на американские власти с требованием вернуть им деньги, заплаченные ими за выход из гражданства страны. Об этом сообщает NBC.

Как отмечает телеканал, для некоторых бывших американцев цена отказа от гражданства США длительное время была высокой, сейчас многие из них хотят свои деньги обратно. Эти люди подали коллективный иск 4 октября, рассчитывая вернуть потраченные средства.

Экс-граждане США выразили недовольство тем, что в настоящее время для того, чтобы отказаться от американского гражданства, требуется заплатить $2350, однако 2 октября власти страны объявили, что скоро сократят размер этой суммы до $450.

В сентябре сообщалось, что боец смешанных единоборств Джефф Монсон, бывший гражданин США, стал депутатом башкирского Курултая от «Единой России». 52-летний спортсмен вышел из гражданства США в феврале 2023-го, гражданином России он стал в 2018 году.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий