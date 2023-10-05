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Сектанты поддерживали ВСУ

В России возбудили дело против украинской секты, собиравшей средства для ВСУ

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В отношении последователей Духовного центра «Возрождение» (ДЦВ) было возбуждено уголовное дело о незаконной деятельности, сообщили столичные следователи. Религиозная организация была основана гражданином Украины Владимиром Мунтяном в 2014 году. После отбытия наказания в Днепропетровской области он создал первую общину с помощью методик протестантского пастора Сандея Аделаджи, пишет издание «Ведомости».

4 октября следователи провели обыски по нескольким адресам в Москве в рамках уголовного дела по частям 2 и 3 статьи 284.1 Уголовного кодекса. По информации источника, близкого к следствию, возбуждение уголовного дела связано с продолжением деятельности организации на территории России, несмотря на то, что в ноябре прошлого года ее признали нежелательной Генеральной прокуратурой. В результате расследования было установлено, что в рамках проекта ДЦВ регулярно собирались средства на «благотворительные цели» и финансирование украинской армии.

С момента основания в 2014 году религиозное объединение распространилось по всем областным центрам Украины и странам СНГ. Методика ДЦВ основывается на создании психологической зависимости адептов от лидеров организации, используя манипулятивные техники контроля над сознанием, такие как проведение религиозных служб с громкой музыкой и ярким светом, обещания увеличения личного дохода после пожертвований, а также необходимость приобретения и изучения литературы авторства апостола и прослушивания его лекций.

По словам эксперта по религиозным культам Александра Невеева, секты являются псевдорелигиями, где людей серьезно эксплуатируют. Они привлекают новых адептов, чтобы использовать их в своих целях. В случае с ДЦВ собранные под предлогом распространения учения секты средства присваиваются и распределяются среди лидеров. По данным правоохранительных органов, общее число последователей составляет около 30 000 человек, из которых до 10 000 находятся в России.

Ранее в Крыму сравнили Украину с тоталитарной сектой.

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