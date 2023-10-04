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В Башкирии самосвал попал под тепловоз

В Башкирии тепловоз столкнулся с самосвалом и сошел с рельсов

В Башкирии тепловоз сошел с рельсов из-за проезжавшей по переезду машины местного жителя. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на дороге «Благовещенск – Ильино-Поляна». По предварительной информации 37-летний водитель самосвала нарушил правила и выехал на переезд несмотря на то, что на семафоре горел красный свет. Когда он оказался на рельсах его сбил поезд.

«Из шестнадцати вагонов, шесть сошли с рельсов», — сообщается в публикации.

В результате водителя грузовика доставили в больницу. Больше никто не пострадал.

На месте происшествия работают профильные службы. На данный момент обстоятельства аварии уточняются.

Ранее в Ростовской области из-за столкновения шести автомобилей пострадали пять человек.

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