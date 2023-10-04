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Во время рейда на рынке в Челябинске новые граждане РФ получили повестки в военкомат

В Челябинске во время рейда бывшим мигрантам вручили повестки в военкомат

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Челябинске правоохранители провели рейд на Кременкульском рынке, чтобы выявить мигрантов. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Мероприятия проводились в рамках операции «Нелега-2023». В результате рейда 17 мигрантов, которые недавно получили гражданство России, получили повестки для явки в военкоматы.

Помимо этого, еще на двоих мужчин составили протоколы из-за неисполнения обязанностей по воинскому учету. Обоим грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Во время рейда на рынке также нашли семерых нарушителей миграционного законодательства. На данный момент правоохранители устанавливают личности бизнесменов, на которых незаконно работали мигранты.

Ранее в ХМАО задержали 19 мигрантов, отдыхавших в ночном клубе.

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