Университет в Британии предлагает студентам получить степень по магии, пишет LADBible. Курс обучения начнется в 2024 году.

В Университет Эксетера рассказали, что программа обучения будет посвящена оккультным наукам. Студентам предстоит изучить историю эзотерики, колдовства, ритуальной магии, а также ходить на занятия по смежным темам. Читать лекции и вести семинары будут преподаватели истории, литературы, философии, археологии и религии.

Кроме того, руководство университета рассказало, что будущие магистры магии в течение года изучат тематику драконов в литературе и искусстве, детально разберут легенду о короле Артуре, а также углубятся в вопросы философии и психоделики и узнают о магических традициях. В конце обучения студентам предстоит защита диссертации.

«Эта степень магистра позволит людям пересмотреть представление о том, что Запад — это место рационализма и науки, в то время как остальной мир — это место магии и суеверий», — рассказала руководитель курса, профессор Эмили Селове.

Старт обучения начнется в 2024 году, но уже идет прием заявок.

«Прохождения курса может поможет освоить широкий спектр профессий: работу в музеях, работу в библиотеках, туризме, художественных организациях. Но вы не станете волшебником на полную ставку», — предупреждают в университете.

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