Эксперт ВОЗ рассказала, к чему приведет ужесточение оборота препаратов для аборта в России

Ужесточение оборота препаратов для прерывания беременности в России может привести к их дефициту. Об этом «Радио 1» рассказала врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева.

«Мифепристонсодержащие препараты используют для лечения миомы и экстренной контрацепции. Все они продаются в аптеках. А это ужесточение может привести к тому, что аптеки будут отказываться от закупок и продажи этих препаратов, чтобы меньше лишних хлопот создавать», — сказала Ерофеева.

По ее словам, такие последствия необязательно наступят, однако, это возможно. Она отметила, что такая инициатива направлена на снижение числа абортов у россиянок. Однако, по мнению эксперта, в стране лучше уделять внимание способам контрацепции, которые позволят избежать необходимости прерывать беременность.

«Аборт – это прерывание именно нежелательной беременности, которая возникла случайно, несвоевременно, которая женщине изменит жизнь в худшую сторону. Женщина прерывает беременность по этим причинам, а не потому, что с мужем поссорилась», — заключила врач.

4 октября стало известно, что Министерство здравоохранения России ужесточило оборот препаратов для прерывания беременности и утвердило перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. Там появились такие препараты, как мизопростол и мифепристон. Период действия приказа: с 1 сентября 2024 года до 1 сентября 2030 года.

Ранее сообщалось, что россиянки стали чаще отказываться от абортов.