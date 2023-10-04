В Красноярске впервые выявили подвид омикрона «эрис»

Роспотребнадзор сообщил, что в Красноярске выявили подвид омикрона «эрис». Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале Красноярского отделения ведомства.

«В нашем регионе впервые зафиксирована циркуляция штамма EG.5 («эрис»). При этом значимых изменений в части тяжести заболевания коронавирусом с появлением данного штамма не ожидается», — заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Первые случаи инфицирования «эрисом» были обнаружены еще в начале года 2023 года в ряде регионов РФ. Большая часть геномов вируса были отсеквенированы в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, при этом доминирующим штаммом он не стал. Отмечается, что у большинства к россиянам к нему имеется перекрестный иммунитет.

До этого вирусолог Чепурнов заявил, что новый вариант коронавируса «эрис» вытесняет предыдущие.

Он добавил, что «эрис» не представляет особенной опасности в сравнении с другими вариантами коронавируса. При этом Чепурнов назвал тревожным тот факт, что сезонность вируса, о которой говорили ранее, не прослеживается. Он отметил, что наблюдается достаточно четкая периодичность, которая не связана ни с погодой, ни с сезоном.

Вспышка заболеваемости была впервые зафиксирована в Китайском городе Ухань в декабре 2019 года. 30 января 2020 года ВОЗ объявила о пандемии COVID-19.

На конец декабря 2022 года в мире зарегистрировано более 654 млн случаев заболевания. В мае 2023 года ВОЗ официально сообщил об окончании пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что иммунитет грудных детей успешно защищает их SARS-CoV-2 до 300 дней.