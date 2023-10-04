Житель Алтайского края пытался получить секс-услугу и потерял более миллиона рублей

В Рубцовске молодой человек решил воспользоваться услугами проститутки и потерял более миллиона рублей. Об этом сообщает УМВД по Алтайскому краю.

23-летний житель Рубцовска нашел сайт с объявлениями об оказании интимных услуг. На его звонок ответила девушка, которая объяснила, что необходимо внести предоплату и оплатить страховку, она будет ему возвращена после оказания услуги.

Мужчина согласился и перевел «службе безопасности» почти 59 тысяч рублей, однако спустя некоторое время ему перезвонили и сообщили, что деньги не дошли, в общей сложности желавший встречи с красивой девушкой житель Алтайского края пять раз переводил предоплату на общую сумму 1,3 миллиона рублей.

После получения денег аферисты перестали выходить на связь, а обманутый молодой человек обратился в полицию, возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина занял у жены и отца деньги на проституток и отдал их мошенникам.