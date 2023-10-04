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Административное здание повреждено обломками после работы ПВО в Белгороде

Гладков: административное здание в Белгороде повреждено обломками БПЛА

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Maxim Shemetov/Reuters

Административное здание в Белгороде, частный дом и три автомобиля в селе Шишино повреждены обломками после уничтожения объектов системой ПВО. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своем странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня между 1:00 и 2:00 ночи сработала наша система ПВО (работала. — «Газета.Ru») над Белгородом, Белгородским районом и Корочанским районом», — уточнил глава региона.

Он отметил, что, по предварительным данным, это была атака беспилотников. Удалось сбить порядка 19 объектов. Гладков подчеркнул, что масштаб разрушений от падения обломков дронов уточняются. На данный момент известно, что повреждено административное здание в Белгороде, в селе Шишино в одном из частных домов выбиты стекла. Также повреждения получили три автомобиля.

Губернатор добавил, что утром начнется территориальный обход, власти возьмут на себя восстановительные работы.

4 октября Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО сбили ночью 31 украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской, Брянской и Курской областями.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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