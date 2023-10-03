В Киеве заявили об угрозе срыва отопительного сезона

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в своем Telegram-канале, что украинская столица столкнулась с угрозой срыва отопительного сезона из-за недофинансирования со стороны правительства.

«Отопительный сезон может оказаться под угрозой срыва. Ситуация на самом деле очень серьезная», — написал он.

Кличко добавил, что 4 октября Киевсовет направит в правительство обращение, в котором будет говориться о необходимости погашения задолженности перед городом по компенсационным выплатам за разницу между тарифами и себестоимостью тепло- и водоснабжения. За два года задолженность правительства перед столицей достигла уже 6,8 млрд гривен (почти $185,5 млн), по всей стране она достигла уже 36 млрд гривен ($98 млн).

До этого сообщалось, что власти Украины готовы повышать тарифы на газ и электроэнергию для населения, такая инициатива обсуждается в рамках предоставленных Соединенными Штатами предложений по либерализации рынка газа и электричества.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.