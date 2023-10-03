В Росздравнадзоре заявили о достаточном количестве вакцин от полиомиелита

Сейчас во всех субъектах России достаточно вакцин для профилактики полиомиелита. Об этом сообщил Росздравнадзор в своем Telegram-канале.

Общий остаток составляет более 4,5 млн доз, говорится в сообщении.

«Ввод вакцин в гражданский оборот в 2023 году составил более 6,5 млн доз, что соответствует среднегодовым значениями прошлых лет. Вакцины в рамках национального календаря прививок законтрактованы в полном объеме, их поставки идут по графику», — заявили в ведомстве.

Там обратили внимание, что обеспечение системы здравоохранения прививками — один из приоритетов, который контролируют непосредственно Росздравнадзор и Минздрав России.

До этого стало известно, что в Сибири сейчас работают над созданием мРНК-вакцины от гриппа, опираясь на нобелевские достижения. Более того, в России разрабатывают мРНК-вакцину для лечения агрессивного рака.

Ранее академик РАН Гинцбург рассказал о комплексе мер для защиты от старых и новых инфекций.