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Россиянам рассказали о пользе костного бульона для здоровья

Эндокринолог Рождественская: костный бульон эффективен против воспалений

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Freepik.com

Костный бульон может улучшить состояние соединительной ткани, кожи, волос и суставов, заявила эндокринолог Ольга Рождественская. При этом к полезным супам не относятся куриный и молочный, отметила она в интервью Pravda.Ru.

По словам рождественской, костный бульон обволакивает слизистую желудочно-кишечного тракта и оказывает противовоспалительное действие.

«Кроме того, важно добавлять в меню рыбные супы, ведь рыба — это омега-3, а жирные сорта — еще и витамин D. Такие супы влияют и на иммунитет, и на ЖКТ», — добавила она.

К полезным врач также отнесла грибной суп, отметив, что в нем много белка.

А вот куриный и молочный супы не очень полезны, заявила Рождественская. По ее словам, из-за молочных супов может начаться жировая болезнь печени. А куриный суп переваривается быстро и подходит только как теплое питье – такое блюдо не участвует в профилактике старения.

Есть супы в холодное время года эксперт посоветовала два-три раза в неделю.

Диетологи ранее порекомендовали есть суп тем, кто борется с лишним весом – по их словам, за счет содержания воды супы содержат в себе меньше калорий, чем вторые блюда.

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