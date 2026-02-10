Джиган рассказал об отсутствии популярности среди женщин на фоне развода

Рэпер Джиган признался, что женщины не проявляют к нему интерес в соцсетях

Рэпер Джиган признался, что женщины не проявляют к нему интерес на фоне развода с моделью Оксаной Самойловой. Его слова передает Telegram-канал «Свита Короля».

По словам Джигана, он не получает сообщения с «подкатами» в социальных сетях. Артист подчеркнул, что ему этого и не надо. Он также предположил, что девушки не проявляют к нему внимания из-за «женской солидарности».

«Они же видят, что мы в браке. Я не думаю, что какая-нибудь девочка захочет влезать в эту историю, этот негатив. Не знаю. Карма», — поделился певец.

В январе Telegram-канал Mash сообщил, что суд отказался разводить Джигана и Самойлову. На заседание пришли только их представители. Суд приостановил бракоразводный процесс в связи с требованием артиста признать брачный договор недействительным.

18 января адвокат Джигана Сергей Жорин заявил, что рэпер будет оспаривать брачный договор с Самойловой. Сторона рэпера отметила, что Джиган подписывал договор в 2020 году — после психоэмоционального кризиса и госпитализации в психбольницу.

Ранее Джиган подрался с охраной Оксаны Самойловой.