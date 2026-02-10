Ректор МГИМО заявил о преувеличениях в прогнозах Жириновского

В прогнозах основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского виделся «элемент преувеличения», однако они стали явью. Об этом заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов на пресс-конференции в ТАСС.

«Когда мы смотрим его живую речь, его предположения, его прогнозы, то убеждаемся, что действительно тогда, когда мы слышали это энное количество лет назад, нам казалось, что присутствовал элемент преувеличения, элемент экспрессии, а сегодня, когда мы смотрим, действительно же таким образом все и выглядит. То есть здесь, конечно, уникальное качество, которым он обладал как аналитик», — сказал Торкунов.

Он также отметил, что сбылись прогнозы Жириновского не только относительно Украины, но и Ближнего Востока.

Политика не стало 6 апреля 2022 года в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Основателю и лидеру ЛДПР было 75 лет. Депутат возглавил ЛДПР 31 марта 1990 года и руководил партией на протяжении более 30 лет.

Жириновский был известен своими точными политическими прогнозами. Из-за сбывающихся предсказаний россияне даже прозвали политика Вовангой. Также его воспринимают как главного «пророка политического Олимпа». В частности, в 2004 году он предсказал появление в США темнокожего президента. В 2009-м этот пост занял Барак Обама. Кроме того, политик с точностью до двух дней назвал дату начала СВО на Украине, предсказал воссоединение Крыма с Россией и объявление в стране частичной мобилизации.

