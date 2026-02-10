Размер шрифта
Назван самый популярный российский сериал 2025 года

Индекс Кинопоиск Pro: «Ландыши» возглавили рейтинг российских сериалов 2025 года
Shutterstock

Проект «Ландыши» стал лидером среди российских сериалов в 2025 году по версии Индекса Кинопоиск Pro. Об этом «Газете» сообщили в пресс-службе сервиса.

Аналитики также отметили, что в 2025 году общий интерес россиян к сериалам снизился на 8% по сравнению с прошлым годом. Причина — уменьшение числа премьер и новинок.

Интерес к трем самым популярным сериалам 2024 года — «Универ», «Молодежка», «Невский» — упал из-за отсутствия новых сезонов. Зрители потеряли интерес к этим проектам.

Из топ-100 сериалов рост интереса был зафиксирован только у трех проектов: «Бедные смеются, богатые плачут» (+14%), «Бригада» (+16%) и «Интерны» (+49%).

Турецкие сериалы также потеряли популярность среди россиян: интерес к ним упал на 25%. Однако благодаря второму и третьему сезонам «Игры в кальмара», российские зрители стали больше интересоваться корейскими сериалами (+8%). Американские и японские сериалы остались на том же уровне, что и в 2024 году.

Индекс Кинопоиск Pro измеряет в баллах популярность тысячи сериалов — как отечественных, так и иностранных, которые выходят в телевизионном эфире и на онлайн‑платформах и попадают в поле зрения жителей России.

Ранее стало известно, что блогер MrBeast купил онлайн-банк.
 
