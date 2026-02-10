Размер шрифта
Президент Киргизии уволил секретаря Совбеза страны

Президент Киргизии Жапаров уволил секретаря Совбеза страны Мамасадыкова
Евгений Биятов/РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров освободил от должности секретаря Совета безопасности страны Рустама Мамасадыкова. Об этом сообщается на сайте главы республики.

В публикации отмечается, что Жапаров подписал распоряжение, которое освобождает от должности Мамасадыкова.

Позднее президент республики назначил его первым заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности республики.

В сентябре 2025 года депутаты парламента Киргизии проголосовали за досрочный самороспуск законодательного собрания. Это решение поддержали 84 из 89 присутствующих на заседании депутатов. Нынешний созыв парламента страны будет работать до официального объявления даты новых выборов.

По словам киргизского депутата Улана Примова, инициатива о самороспуске парламента связана с тем, что временной разрыв между президентскими и парламентскими выборами в стране небольшой. По конституции следующие парламентские выборы в стране должны были пройти в ноябре следующего года, а выборы президента — спустя полтора месяца. По мнению инициаторов, это привело бы к дополнительной нагрузке на бюджет республики, а также к техническим и организационным трудностям для Центризбиркома.

Ранее в Киргизии рассказали, каким будет гимн республики.
 
