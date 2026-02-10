В Москве заочно арестовали соучастницу покушения на генерала Алексеева

Подозреваемую в соучастии в покушении на генерала Владимира Алексеева Зинаиду Серебрицкую заочно арестовали в Москве на два месяца. Об этом сообщило РИА Новости.

Серебрицкую объявили в международный розыск. Ранее она не была судима. В чем конкретно ее подозревают, неизвестно.

По информации агентства, в ночь на 5 февраля подозреваемая вылетела из «Внуково» в Стамбул.

Предполагаемого исполнителя покушения Любомира Корбу ранее отправили в СИЗО после задержания и экстрадиции из Дубая. Кроме того, задержаны еще два соучастника преступления — Виктор и Павел Васины.

Покушение на Владимира Алексеева было совершено 6 февраля в жилом доме на северо-западе Москвы. По данным следствия, исполнитель несколько раз выстрелил в генерала в доме на Волоколамском шоссе и скрылся. Военачальник выжил и был госпитализирован. 7 февраля он пришел в сознание.

Ранее эксперт оценил язык жестов исполнителя покушения на Алексеева.