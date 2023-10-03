В Курской области перед судом предстанет пенсионер, установивший капкан для кошек

Житель поселка Кшенский попал на скамью подсудимых за жестокое обращение с животными. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

В июле соседи мужчины увидели, как он бьет попавшего в капкан кота деревянной палкой по голове и спине. Они рассказали хозяйке животного, что пенсионер расправился с ее питомцем около своего дома.

Впоследствии 66-летний обвиняемый объяснил свои действия нелюбовью к кошкам. Он подтвердил, что имел частые конфликты с соседями из-за того, что их животные ходили по его двору и огороду. После чего он решил установить на своей территории капкан для котов.

Вскоре дело будет рассмотрено в Советском районном суде. Подсудимому грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Пожилому человеку также предъявили иск о возмещении морального вреда и материального ущерба.

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