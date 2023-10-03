Дети пытались заживо закопать котенка во дворе дома в Краснодарском крае

В Краснодарском крае двое детей издевались над котенком во дворе жилого дома и попытались закопать его заживо. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД региона.

3 октября, в поселке Мостовском двое малолетних мальчиков решили поиграть с пойманным уличным котенком во дворе жилого дома. По словам местных жителей, сначала над животным поиздевались, а потом пытались заживо его закопать.

Инцидент попал на видео, на кадрах ролика двое мальчиков, которым на вид не более 10 лет, роют в песке яму и проверят помещается ли туда котенок, которого один из приятелей держит в руках, затем кладут туда животное и присыпают песком.

Происходящее увидела проходившая мимо женщина, которая отобрала его у живодеров. После того, как видео появилось в социальных сетях, произошедшим заинтересовались правоохранительные органы, личности мальчиков устанавливается, с ними будет проведена профилактическая беседа, котенка забрали на передержку волонтеры.

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