Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дети пытались заживо закопать котенка во дворе дома в Краснодарском крае

В поселке Мостовском ищут детей, которые пытались заживо закопать котенка

В Краснодарском крае двое детей издевались над котенком во дворе жилого дома и попытались закопать его заживо. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД региона.

3 октября, в поселке Мостовском двое малолетних мальчиков решили поиграть с пойманным уличным котенком во дворе жилого дома. По словам местных жителей, сначала над животным поиздевались, а потом пытались заживо его закопать.

Инцидент попал на видео, на кадрах ролика двое мальчиков, которым на вид не более 10 лет, роют в песке яму и проверят помещается ли туда котенок, которого один из приятелей держит в руках, затем кладут туда животное и присыпают песком.

Происходящее увидела проходившая мимо женщина, которая отобрала его у живодеров. После того, как видео появилось в социальных сетях, произошедшим заинтересовались правоохранительные органы, личности мальчиков устанавливается, с ними будет проведена профилактическая беседа, котенка забрали на передержку волонтеры.

Ранее в Кемерово мужчина выкинул из окна лабрадора после ссоры с женой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий