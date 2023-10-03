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Россиянину потребовалась операция на сердце из-за невылеченных зубов

В Кировской области врачи спасли мужчину с сердечной патологией из-за кариеса

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Depositphotos

Кировские кардиологи и стоматологи совместными усилиями спасли молодого мужчину с воспалением сердечной мышцы, которое возникло из-за невылеченного кариеса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

40-летний мужчина поступил в центр кардиологии с жалобами на одышку после перенесенной простуды. В ходе обследование медики выявили у него тяжелую сердечную недостаточность и инфекционный эндокардит — воспаление клапанного аппарата сердца.

«В ходе дальнейшего диагностического поиска была обнаружена достаточно неожиданная причина. Пациент в течение нескольких лет не обращал внимания на здоровье своих зубов, не обращался к стоматологам. Что и привело к поражению сердца», — рассказали врачи.

После проведения стоматологического лечения и удаления больных зубов состояние пациента улучшилось, но изменения в сердце были необратимы, мужчина нуждался в оперативном вмешательстве, ему установили протез аортального клапана.

Операция прошла успешно, пациент выписан на амбулаторное лечение.

Ранее в Бурятии 21-летний местный житель чуть не умер из-за кариеса и потерял 23 кг.

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