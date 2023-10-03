Калининградца и китайца приговорили к колонии за контрабанду янтаря

Суд в Московской области вынес приговор гражданину Китая и жителю Калининграда, которых обвиняли в контрабанде 813 кг янтаря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Россиянина приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, а китайца — к девяти.

По информации следствия, в 2021 году двое мужчин купили 813 кг сырца янтаря. После этого они через почтовые отправления направили в Китай 99 кг ценного материала стоимостью 4,3 млн рублей. Правоохранителям удалось пресечь отправку 48 кг на таможенном посту в аэропорту Шереметьево.

Параллельно осужденные готовили к отправке еще 373 кг янтаря ценой 2 млн рублей, который прятали в доме у гражданина Китая в Домодедово. Его силовики нашли при обыске.

Оставшиеся 293 кг янтаря стоимостью 4,5 млн рублей пытались перевезти через границу, минуя калининградскую таможню, однако эту партию правоохранителям тоже удалось изъять.

Отмечается, что действия преступников нанесли ущерб государству в размере 13,5 млн рублей.

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