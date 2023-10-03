Американцы признали Байдена слишком старым для второго президентского срока

Большинство американцев уверены, что 80-летний президент США Джо Байден слишком стар для работы главой государства в течение еще одного срока. Об этом сообщил ТАСС.

Чтобы это выяснить, эксперты Университета Монмута провели опрос, в котором с 19 по 24 сентября поучаствовали более 810 избирателей. Погрешность составила 4,5 процентного пункта.

Так, против нового президентского срока Байдена проголосовали 76% респондентов. При этом бывшего американского лидера Дональда Трампа, который тоже собирается переизбираться, слишком старым для второго срока считают лишь 48% опрошенных. А тем временем Трамп моложе Байдена всего на три года.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. В апреле 2023 года Байден объявил, что выдвинет свою кандидатуру. Если он победит, то к тому времени ему будет уже 82 года.

Байден частенько оказывается в неловких ситуациях и допускает в публичных выступлениях оговорки, вероятно, в том числе в силу почтенного возраста. Республиканцы используют его косяки в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности действующего главы государства.

К тому же в начале июля 2023 года обозреватель Эндрю Наполитано в статье для The Washington Times заявил, что Джо Байден и вовсе нарушил конституцию, отправив технику и солдат Украине для борьбы с Российской Федерацией. Тогда обозреватель задался вопросом, соблюдают ли конгресс и Байден требования конституции США. По его мнению, ответ на этот вопрос очевиден.

Ранее сына Байдена заподозрили в связях с европейской сетью секс-торговли.