Стая собак чуть не растерзала женщину в Нижневартовске

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа стая бродячих собак напала на женщину и чуть не растерзала ее. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на китайском рынке. На кадрах с камеры видеорегистратора видно, как около десяти собак кусают женщину, лежащую на земле.

Подъехавший автомобиль распугал животных — они сбежали. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Там ей диагностировали рваные раны. О тяжести ее состояния ничего не сообщается.

СК России по ХМАО-Югре сообщает, что правоохранительные органы начали проверку по уголовной статье о халатности после случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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