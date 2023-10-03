Москвичам рассказали о погоде 3 октября

Небольшой дождь ожидается в российской столице 3 октября. При этом температура воздуха в Москве составит до +17 °C, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

Согласно прогнозу, днем столбики термометров будут показывать от +15 °C до +17 °C. Однако уже ночью температура воздуха может опуститься до +11 °C, уточнили в организации.

Кроме того, местами в столице пройдет небольшой дождь. Также москвичей предупредили, что будет облачно с прояснениями.

Температура воздуха в области, в свою очередь, составит от + 13 °C до + 18 °C в зависимости от населенного пункта. Ближе к вечеру столбики термометров опустятся до +8 °C, указали в Гидрометцентре.

Согласно полученной информации, в Подмосковье ожидается юго-западный ветер. Скорость его порывов составит 6-11 метров в секунду, спрогнозировали метеорологи. В то же время атмосферное давление достигнет значения в 750 мм ртутного столба.

При этом сейчас в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности. Его ввели до 13:00 4 октября из-за пожарной опасности четвертого класса.

Ранее москвичам рассказали, когда в городе начнется отопительный сезон.