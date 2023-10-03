У побережья Курильских островов произошло землетрясение

Землетрясение произошло в Тихом океане, недалеко от побережья Курильских островов. Подземные толчки магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи из сахалинского филиала Единой Геофизической службы РАН, передает РИА Новости.

Согласно полученной информации, природный катаклизм начался утром 3 октября в 10:34 по местному времени (2:34 мск). При этом эпицентр землетрясения находился в 136 км к юго-востоку от острова Итуруп.

«Очаг подземных толчков располагался на глубине 50 км», — добавила руководитель сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По ее словам, местные власти не предупреждали жителей об угрозе цунами. Также специалисты не получали никаких сведений, что природный катаклизм ощутили в каком-либо из населенных пунктов Курильских островов.

2 октября на территории Таджикистана произошло сильное землетрясение, магнитуда которого составила 5,3. Эпицентр подземных толчков находился всего в 44 км к юго-востоку от города Каракендж, однако данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее в турецкой провинции Кахраманмараш зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0.