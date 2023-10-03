Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Угрожавшего бывшему президенту Франции Саркози мужчину поместили в психбольницу

Во Франции поместили в психбольницу угрожавшего экс-президенту Саркози мужчину

close
100%
Global Look Press

Правоохранительные органы Франции задержали и поместили в психиатрическую больницу мужчину, который угрожал бывшему президенту страны Николя Саркози и его сыну Жану. Об этом со ссылкой на источники сообщает радиостанция Franceinfo.

38-летний мужчина, по сведениям полиции, ранее употреблявший наркотики, 21 сентября был задержан в Париже. Затем его принудительно доставили в психиатрическую больницу.

По информации радиостанции, в правоохранительные органы обратился начальник охраны Саркози. Он сообщил, что в адрес бывшего президента и его родственников стали поступать угрозы по телефону.

Ранее сообщалось, что экс-президент Франции Николя Саркози повесткой вызван в суд Парижа в октябре для предъявления обвинений по одному из эпизодов в деле о финансировании ливийскими властями его избирательной кампании в 2007 году. Прокуратура обвиняет экс-президента Франции в «нелегальном финансировании избирательной кампании», «пассивной коррупции» и «сокрытии хищения государственных средств», что карается лишением свободы на срок до 10 лет.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий