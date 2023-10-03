Угрожавшего бывшему президенту Франции Саркози мужчину поместили в психбольницу

Правоохранительные органы Франции задержали и поместили в психиатрическую больницу мужчину, который угрожал бывшему президенту страны Николя Саркози и его сыну Жану. Об этом со ссылкой на источники сообщает радиостанция Franceinfo.

38-летний мужчина, по сведениям полиции, ранее употреблявший наркотики, 21 сентября был задержан в Париже. Затем его принудительно доставили в психиатрическую больницу.

По информации радиостанции, в правоохранительные органы обратился начальник охраны Саркози. Он сообщил, что в адрес бывшего президента и его родственников стали поступать угрозы по телефону.

Ранее сообщалось, что экс-президент Франции Николя Саркози повесткой вызван в суд Парижа в октябре для предъявления обвинений по одному из эпизодов в деле о финансировании ливийскими властями его избирательной кампании в 2007 году. Прокуратура обвиняет экс-президента Франции в «нелегальном финансировании избирательной кампании», «пассивной коррупции» и «сокрытии хищения государственных средств», что карается лишением свободы на срок до 10 лет.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.