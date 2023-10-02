В Ростове-на-Дону на Шоссейной улице ликвидируют пожар

В Ростове-на-Дону спасатели ликвидируют возгорание на одном из складов города. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел на Шоссейной улице, недалеко от торгово-развлекательного центра «Мегамаг». По предварительной информации, на территории склада загорелись деревянные поддоны. Изначально площадь возгорания была небольшой, но на данный момент она уже возросла до 200 квадратных метров. Существует угроза распространения.

На месте находятся несколько машин МЧС. Сейчас неизвестно, пострадали ли люди. Информация о разрушениях также не уточняется.

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