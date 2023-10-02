В Петербурге женщина отдала более полумиллиона рублей на ремонт соседской квартиры

В Петербурге из-за неправильных данных женщина сделала дорогостоящий ремонт в чужой квартире. Об этом сообщает «Москва FM».

В беседе с купившей недавно квартиру петербурженкой застройщик перенес срок сдачи объекта, но заявил, что ремонт можно делать уже сейчас. Так как женщина не находилась в городе, она оставила строителям номер квартиры, который сообщил девелопер.

Когда ремонт был уже на финальном этапе, выяснилось, что россиянке указали неправильный номер. На отделочные работы она потратила 700 тысяч рублей.

По мнению пострадавшей, ответственность за произошедшее лежит на застройщике. Хозяйка отремонтированной квартиры согласилась возместить женщине 185 тысяч рублей. Остальное петербурженка планирует получить от застройщика.

Ранее в Петербурге пенсионерка отдала аферистам 1,5 миллиона рублей за смену розеток.