Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге женщина отдала более полумиллиона рублей на ремонт соседской квартиры

В Петербурге женщина случайно потратила на ремонт чужой квартиры 700 тыс. рублей

close
100%
Shutterstock

В Петербурге из-за неправильных данных женщина сделала дорогостоящий ремонт в чужой квартире. Об этом сообщает «Москва FM».

В беседе с купившей недавно квартиру петербурженкой застройщик перенес срок сдачи объекта, но заявил, что ремонт можно делать уже сейчас. Так как женщина не находилась в городе, она оставила строителям номер квартиры, который сообщил девелопер.

Когда ремонт был уже на финальном этапе, выяснилось, что россиянке указали неправильный номер. На отделочные работы она потратила 700 тысяч рублей.

По мнению пострадавшей, ответственность за произошедшее лежит на застройщике. Хозяйка отремонтированной квартиры согласилась возместить женщине 185 тысяч рублей. Остальное петербурженка планирует получить от застройщика.

Ранее в Петербурге пенсионерка отдала аферистам 1,5 миллиона рублей за смену розеток.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий