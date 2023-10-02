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Азербайджан заявил об атаке дронами со стороны Армении

В Минобороны Азербайджана заявили об ударе со стороны Армении с помощью дронов

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Аппарат Президента Республики Армения

Минобороны Азербайджана заявило об ударе со стороны Армении, нанесенном с помощью дронов по позициям азербайджанских военнослужащих. По данным ведомства, все случилось на восточном участке армяно-азербайджанской границы.

Как рассказали в Минобороны, с 17:20 до 18:00 подразделения военных Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района, а также населенного пункта Азизли Басаркечарского района. Также на позиции азербайджанской армии в этих направлениях сбросили с боевого квадрокоптера взрывные устройства.

По данным министерства, азербайджанские подразделения потерь не понесли и приняли ответные меры.

До этого в Минобороны Армении заявили, что азербайджанские военные обстреляли машины, доставлявшие продовольствие для армянских военных. В министерстве отметили, что в результате обстрела есть пострадавшие с армянской стороны.

Ранее пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян сообщила, что поток беженцев из Нагорного Карабаха в Армению практически прекратился, в регионе остались только должностные лица и минимальное число жителей.

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