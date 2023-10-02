Обновленный «Спутник V» поступит в поликлиники в декабре

Обновленная вакцина «Спутник V» поступит в медицинские учреждения в первой половине декабря. Об этом заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

»<…> вакцина поступит в гражданский оборот и будет доступна в клиниках, я думаю, где-нибудь в первой половине декабря», — сказал Гинцбург.

Он уточнил, что средства на клинические испытания препарата, который давно уже сделан в институте Гамалеи, поступили.

19 сентября Гинцбург рассказал, что новый штамм коронавируса «пирола» оказался очень заразным, поэтому он может вытеснить другие штаммы. До этого россиянам рассказали, опасен ли новый вариант коронавируса «пирола».

В мае Гинцбург заявил о необходимости системы для актуализации состава антиковидных вакцин. По его словам, смысл этой системы должен заключаться в том, чтобы постоянно вести мониторинг за этим возбудителем: выявлять новые антигенные варианты, проверять, насколько старая вакцина защищает, и на основании этого давать ученым и производственникам задачу.

Ранее академик перечислил первые меры при подозрении на заражение менингококком.