Названа возможная причина ДТП со школьным автобусом в Щелкове

Школьный автобус в Щелкове мог перевернуться из-за того, что водитель потерял сознание. Об этом телеканалу «360» сообщила пострадавшая в аварии и госпитализированная учительница Надежда Габышева.

«Видимо, водитель потерял сознание, потому что голова у него немного набок [наклонилась], и мы поняли, что в столб едем, — рассказала она. — Но это мгновение просто. Потом я вылетела, на меня все стали падать, вернее не знаю, то ли это уже дети просто выбегали. Открылась дверь, лобовое стекло вылетело», — поделилась собеседница издания.

Находящимся в автобусе оперативно помогли мужчины – жители близлежащих домов. Учащихся эвакуировали через лобовое стекло и дверь и отвели на безопасное расстояние от автобуса.

У преподавательницы зафиксирован перелом, больше никто не пострадал.

Напомним, ДТП произошло в селе Трубино Щелковского района Подмосковья. В автобусе в момент аварии находились 30 учащихся православной гимназии «Ковчег».

Ранее сообщалось о массовом ДТП на МКАД. Для помощи одному из пострадавших задействовали медицинский вертолет.