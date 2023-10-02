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Губернатор Иркутской области опроверг задержание мэра Тулуна

Губернатор Кобзев: мэра Тулуна допрашивают, но в настоящее время он не задержан

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Администрация города Тулуна/VK

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале опроверг информацию о задержании мэра Тулуна Юрия Кариха.

По его словам, чиновник допрашивается следственными органами, но в настоящее время он не задержан. Оценку действий мэра дадут правоохранительные органы, указал Кобзев.

Как уточнил он, допрос проводится по уголовному делу, связанному с переселением граждан из ветхого и аварийного жилья, а также с переселением лиц с подтопленных территорий.

2 октября Telegram-канал Shot написал, что мэра Тулуна увезли на допрос из-за подозрения в мошенничестве с недвижимостью.

По информации канала, в кабинете у чиновника прошли обыски, и правоохранители изъяли все обнаруженные документы. Утверждается также, что на Кариха возбудили уголовное дело, а его самого задержали и увезли в Иркутск на допрос.

В конце июня 2019 года в Иркутской области произошло наводнение. Пострадали более 45 тыс. человек, было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Под наибольший удар попали Нижнеудинск и Тулун. В конце июля 2019 года в Приангарье произошло новое наводнение, вторая волна паводка подтопила девять населенных пунктов в Тулунском районе.

Ранее мэра Димитровграда задержали со стрельбой.

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