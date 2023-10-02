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В Госдуме заявили об усталости европейцев от Украины и беженцев

Депутат Матвейчев прогнозирует каскад побед антиукраинских партий в Европе

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РИА Новости

Общественное мнение Европы давно устало от Украины и беженцев. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Скоро начнется каскад побед антиукраинских партий. На подходе «Альтернатива для Германии» в ФРГ», — приводятся его слова в Telegram-канале «PublicO».

При этом он подчеркнул, что главные изменения в отношении к украинскому вопросу произойдут в США.

«Ведь будущий президент Соединенных Штатов, кем бы он ни был, не сможет продолжать вести прежнюю политику», — заключил Матвейчев.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что по мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, усталость мирового сообщества от абсурдного спонсирования киевских властей будет и дальше расти, что повлечет рост противоречий в правящих кругах стран Запада.

В воскресенье, 1 октября, стало известно, что американский президент Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, позволяющий продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом в документе не предусматривалось предоставления средств Киеву.

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