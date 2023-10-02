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В Саратовской области подросток из детского пистолета прострелил губу ребенку

«360»: в Балаково подросток прострелил мальчику губу из детского пистолета

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Pascal Deloche /GODONG/Global Look Press

В городе Балаково Саратовской области подросток несколько раз выстрелил по детской площадке. В полиции пояснили, что это было не пневматическое, а детское оружие. Однако выстрелами из него мальчику прострелили губу и выбили зубы, сообщили очевидцы телеканалу «360».

По словам очевидца, отца двухлетней девочки, подросток выстрелил, когда шел мимо площадки. Пуля пролетела мимо детей и отрикошетила от железной горки.

Через некоторое время одна из местных жительниц сообщила, что ее сыну из этого пистолета прострелили губу и выбили зубы. Мать пострадавшего мальчика обратилась в полицию, проводится проверка.

В правоохранительных органах эту информацию подтвердили, отметив, что речь идет о детском пистолете.

Напомним, ранее сообщалось, что в самарском детсаду воспитанник выстрелил сверстнику в глаз из детского пистолета, в итоге врачи диагностировали ушиб роговицы, ребенка госпитализировали.

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