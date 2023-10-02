Огромный бык протаранил забор и напугал жильцов частного дома

В Твери жители частного сектора обеспокоены неприятным соседством, огромный бык пробил металлический забор на их участке и пытается прийти в гости к местным жителям. Об этом сообщается в группе «Новости Твери и тверской области» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел во дворе дома по улице Гончаровой, жильцы неожиданно обнаружили брешь в металлическом заборе. Ограждение протаранил соседский бык, теперь огромное животное регулярно наведывается в гости, бык постоянно торчит в проеме и пугает жителей дома.

«Помимо того, что бык почти у меня на участке, хочу сказать, что вот уже несколько лет соседи держат крупный рогатый скот. Дело не мое, пусть держат, только надо это делать так, чтобы не мешать соседям. В округе постоянно пахнет навозом, а моча этого быка течет ко мне на участок», — рассказала местная жительница.

Соседи жалуются, что хозяин быка не реагирует на жалобы или просьбы, сотрудники полиции, прибывшие на место, также помочь не смогли.

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