Три рейса из Стамбула в Москву отменены из-за продолжающихся ливней, сообщает газета Hürriyet.

В частности, отменен вылет борта авиакомпании Red Wings в аэропорт Домодедово. Также отменены рейс авиакомпании «Азимут», который должен был отправиться в аэропорт Внуково в 14:30 мск, и рейс Red Wings в аэропорт в Жуковский в 15:15 мск.

Помимо этого, отменены еще 16 международных рейсов.

Ранее сообщалось, что ливни привели к задержкам и отменам рейсов в аэропортах Стамбула.

Ливни в Стамбуле продолжаются уже несколько часов. В некоторых районах на окраинах города наблюдались подтопления. Синоптики предупредили, что с 22:00 мск ожидается новый удар стихии, дожди будут идти всю ночь.

Также в аэропортах Москвы произошла массовая задержка рейсов. В Домодедово задержали или отменили девять рейсов, во Внуково — 11, а в Шереметьево — три.

Пока неизвестно, по какой причине произошли задержки. 10 сентября аэропорты Москвы сообщили о задержке 20 рейсов.

Ранее в России создали приложение для прогноза задержек авиарейсов.