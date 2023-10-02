Во Владивостоке мужчина получил перелом ребер во время конфликта из-за своей машины

Во Владивостоке местный житель избил водителя до перелома ребер и был задержан. Об этом сообщает полиция города.

Инцидент, закончившийся госпитализацией пострадавшего, произошел во дворе многоэтажного дома на Сельской улице. По предварительной информации, горожанин увидел, что молодой человек повредил его автомобиль.

Характер и степень повреждений не уточняются, однако известно, что 41-летний владелец транспортного средства вступил в словесный конфликт с вредителем, на подмогу которому из подъезда вскоре вышел 23-летний мужчина и еще двое человек.

В итоге собственник машины получил множественные переломы ребер, его здоровью, согласно заключению врачей, был причинен тяжкий вред.

Нападавшего задержали сотрудники ППС. Правоохранители выяснили, что он уже был судим. Впоследствии задержанный дал признательные показания по этому делу. Теперь ему грозит новый срок — до 8 лет лишения свободы.

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