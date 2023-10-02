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Педагог частной школы собирала деньги с родителей учеников и тратила на себя

Mash Gor: в Карачаево-Черкессии педагог тратила на себя собранные за учебу деньги

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Преподаватель информатики из частной школы в Карачаево-Черкессии собрала с родителей учеников 700 тысяч рублей и потратила деньги на себя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

46-летняя учительница информатики несколько месяцев собирала с родителей школьников деньги. В чате класса она сообщила, что переводы за учебу можно делать не через бухгалтерию школы, а лично ей на карту, с одного ученика она получила 15 тысяч рублей.

Около полугода женщина тратила деньги на ремонт дома, с остатков выборочно закрывала долги учеников. Бухгалтерия стала рассылать семьям письма с угрозой отчислить школьников, поскольку деньги за учебу на счет частного образовательного учреждения не поступали.

В отношении педагога было возбуждено уголовно дело, женщину осудили на год условно, причиненный ущерб в сумме 700 тысяч рублей она пообещала возместить.

Ранее подросток пригрозил взорвать школу в Москве, если учительница не даст ему 100 тысяч рублей.

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