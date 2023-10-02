Автобус с детьми попал в ДТП в подмосковном селе Трубино

Автобус с детьми попал в ДТП в селе Трубино Щелковского района Подмосковья. Об этом сообщает Telegram-канал »Осторожно, Москва».

По информации Telegram-канала, автобус с детьми вылетел с дороги и перевернулся. Очевидцы сообщают, что водитель транспортного средства не справился с управлением и это привело к аварии.

В момент аварии в автобусе находились 30 несовершеннолетних учеников православной гимназии «Ковчег», сообщает «Осторожно, Москва». На месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи.

«Водителю стало плохо, он пожилой человек, слава Богу, никто не пострадал», — прокомментировал произошедшее один из сотрудников учебного заведения, передает Telegram-канал.

Ранее в Петербурге водитель потерял сознание и въехал в толпу людей.