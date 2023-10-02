Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Автобус с детьми попал в ДТП в подмосковном селе Трубино

В подмосковном Щелково вылетел с дороги и перевернулся автобус с 30 детьми

Автобус с детьми попал в ДТП в селе Трубино Щелковского района Подмосковья. Об этом сообщает Telegram-канал »Осторожно, Москва».

По информации Telegram-канала, автобус с детьми вылетел с дороги и перевернулся. Очевидцы сообщают, что водитель транспортного средства не справился с управлением и это привело к аварии.

В момент аварии в автобусе находились 30 несовершеннолетних учеников православной гимназии «Ковчег», сообщает «Осторожно, Москва». На месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи.

«Водителю стало плохо, он пожилой человек, слава Богу, никто не пострадал», — прокомментировал произошедшее один из сотрудников учебного заведения, передает Telegram-канал.

Ранее в Петербурге водитель потерял сознание и въехал в толпу людей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий