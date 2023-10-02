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В Челябинске произошло ДТП с лошадью

В Челябинске автомобиль Lada столкнулся с лошадью

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В Челябинске произошло ДТП с лошадью. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской ГИБДД.

По информации издания, авария произошла в ночь на 2 октября на улице Блюхера. Мужчина 1973 года рождения на автомобиле Lada Largus с прицепом двигался в сторону СНТ «Спутник» и совершил наезд на лошадь. В момент ДТП на дороге была ограниченная видимость, отметили в ведомстве.

В результате произошедшего водитель автомобиля получил телесные повреждения — об их тяжести ничего не известно. Информацию о состоянии животного в пресс-службе не сообщили.

Ранее, 16 августа, в городе Калаче Воронежской области мужчина на лошади врезался в автомобиль. На видео, снятом очевидцами, видно, как наездник скачет по тротуару на высокой скорости и сталкивается с выезжающей с парковки легковушкой.

Ранее в Челябинской области два автомобиля врезались в перебегавший дорогу табун лошадей.

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