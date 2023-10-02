В России предложили увеличить выплаты некоторым медработникам

Всероссийский союз пациентов (ВСП) попросил правительство распространить стимулирующие выплаты на медработников, которые оказывают услуги по программе обязательного медицинского страхования (ОМС) в негосударственных клиниках. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо сопредседателей союза Юрия Жулева и Яна Власова, которое направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину 20 сентября. Представитель пресс-службы правительства переадресовал вопросы в Минздрав.

В письме говорится, что в России медицинскую помощь по ОМС оказывают и в государственных, и в частных больницах. Тем временем в негосударственных клиниках эти услуги получают более 4 млн человек. Вот только в итоге стимулирующие выплаты от государства достаются лишь врачам и среднему медперсоналу из государственных и муниципальных поликлиник и диспансеров, которые участвуют в программах ОМС.

В ВСП считают, что государство ввело выплаты для сотрудников госбольниц, чтобы устранить кадровый дефицит и привлечь туда врачей из коммерческих клиник. Только такой механизм хоть и устраняет нехватку врачей на одних территориях, но создает ее на других. В итоге проблема не решается.

В союзе сочли такую ситуацию несправедливой для медиков из частных клиник — у них нет государственных выплат, потому что их трудоустраивают в организации иной формы собственности. Поэтому ради назначения выплат врачи увольняются из частных клиник и уходят в государственные.

Ранее медицинские работники, проживающие в российских регионах, пожаловались на уменьшение зарплат.