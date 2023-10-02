Российские медики в регионах пожаловались на сокращение выплат

Медицинские работники, проживающие в российских регионах, жалуются на уменьшение зарплат. Об этом сообщает газета «Известия».

Об этом газете рассказал сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. По его словам, все чаще происходят случаи урезания стимулирующих выплат. Он отметил, что зарплата медиков всегда состоит из взаимосвязанного оклада и компенсационных выплат, а также различных стимулирующих выплат, которые разделяются на гарантированные (например, за стаж) и негарантированные (например, за интенсивность работы). Коновал подчеркнул, что оклад и компенсационные начисления не выплатить невозможно, а вот некоторые стимулирующие в случае необходимости можно отменить или урезать.

Председатель профсоюза работников здравоохранения России и общественного совета при Министерстве здравоохранения Анатолий Домников отметил, что существующая система оплаты, состоящая из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат, не всегда грамотно выстроена. По его мнению, оклад и компенсационные выплаты должны составлять 70–75% от заработной платы и только 25–30% могут приходиться на стимулирующие.

Ранее сообщалось, что с 1 октября ряду категорий бюджетников поднимут зарплаты на 5,5%.

Ранее в проекте бюджета РФ резко упали расходы на социалку и экономику.