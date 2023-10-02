Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские медики в регионах пожаловались на сокращение выплат

«Известия»: медики в регионах жалуются на сокращение стимулирующих выплат

close
100%
Haggardous50000/Shutterstock

Медицинские работники, проживающие в российских регионах, жалуются на уменьшение зарплат. Об этом сообщает газета «Известия».

Об этом газете рассказал сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. По его словам, все чаще происходят случаи урезания стимулирующих выплат. Он отметил, что зарплата медиков всегда состоит из взаимосвязанного оклада и компенсационных выплат, а также различных стимулирующих выплат, которые разделяются на гарантированные (например, за стаж) и негарантированные (например, за интенсивность работы). Коновал подчеркнул, что оклад и компенсационные начисления не выплатить невозможно, а вот некоторые стимулирующие в случае необходимости можно отменить или урезать.

Председатель профсоюза работников здравоохранения России и общественного совета при Министерстве здравоохранения Анатолий Домников отметил, что существующая система оплаты, состоящая из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат, не всегда грамотно выстроена. По его мнению, оклад и компенсационные выплаты должны составлять 70–75% от заработной платы и только 25–30% могут приходиться на стимулирующие.

Ранее сообщалось, что с 1 октября ряду категорий бюджетников поднимут зарплаты на 5,5%.

Ранее в проекте бюджета РФ резко упали расходы на социалку и экономику.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий