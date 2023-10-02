Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пьяный незнакомец погнался за женщиной с ребенком и пытался выбить дверь в подъезд

Mash на Мойке: в Петербурге пьяный мужчина преследовал мать с ребенком

В центре Петербурга нетрезвый мужчина напал на женщину с ребенком, злоумышленник пытался выбить дверь в подъезд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Инцидент произошел на 10-й Советской улице. Мужчина справлял нужду в арке дома, заметил женщину с сыном подростком и погнался за ними. Семья забежала в подъезд, но нападавшего это не остановило. Он разбил стекло и попытался выбить дверь.

По данным «78.ru», напуганная женщина попыталась вызвать полицию, но получила отказ в связи с тем, что «преступление не было совершено». Спустя некоторое время замечание агрессивному молодому человеку сделал сосед, тот в ответ попытался устроить драку.

После второго обращения на вызов приехал наряд полиции и задержал 28-летнего жителя Фрунзенского района. Мужчина был изрядно пьян.

Ранее пьяный мужчина приставал к девочкам на детской площадке в Петербурге.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий