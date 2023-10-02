Пьяный незнакомец погнался за женщиной с ребенком и пытался выбить дверь в подъезд

В центре Петербурга нетрезвый мужчина напал на женщину с ребенком, злоумышленник пытался выбить дверь в подъезд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Инцидент произошел на 10-й Советской улице. Мужчина справлял нужду в арке дома, заметил женщину с сыном подростком и погнался за ними. Семья забежала в подъезд, но нападавшего это не остановило. Он разбил стекло и попытался выбить дверь.

По данным «78.ru», напуганная женщина попыталась вызвать полицию, но получила отказ в связи с тем, что «преступление не было совершено». Спустя некоторое время замечание агрессивному молодому человеку сделал сосед, тот в ответ попытался устроить драку.

После второго обращения на вызов приехал наряд полиции и задержал 28-летнего жителя Фрунзенского района. Мужчина был изрядно пьян.

Ранее пьяный мужчина приставал к девочкам на детской площадке в Петербурге.