Совершивший теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране будет казнен

Мужчина, совершивший теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране, был приговорен к смертной казни Верховным судом Исламской Республики Иран (ИРИ), как сообщает государственный азербайджанский телеканал AzTV.

В начале сентября генпрокурор Ирана Мохаммед Казем Мовахеди-Азад заявил, что уголовное дело, связанное с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Тегеране, было передано в суд. Согласно информации телеканала, «суд Ирана приговорил гражданина Ирана Ясина Гусейнзаде, совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране, к смертной казни».

Нападение произошло 27 января, в результате чего был убит начальник охраны дипломатического представительства, а двое его коллег получили ранения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил этот вооруженный акт, признав его терактом, и потребовал немедленного расследования и наказания виновных. 29 января 53 сотрудника посольства и члены их семей были эвакуированы в Баку.

В начале текущего года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о готовности Москвы оказать помощь в решении вопроса, связанного с нападением на посольство Азербайджана в Иране. Министерства иностранных дел Ирана и Азербайджана также назвали произошедшее терактом.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.