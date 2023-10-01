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В Тобольске в многоэтажке произошел взрыв газа

В Тобольске в жилом доме произошел взрыв газа и крупный пожар

В Тобольске произошел взрыв газа в жилом доме, из-за чего начался крупный пожар. Об этом сообщает Shot.

«Газовоздушная смесь взорвалась в квартире на пятом этаже дома на улице Ремезова. После этого огонь перекинулся на крышу жилого дома. Пострадал минимум один человек, жителей эвакуируют», — сказано в сообщении.

Вечером 14 сентября в Махачкале произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме, в результате чего здание загорелось. ЧП произошло в поселке Семендер, который является частью дагестанской столицы. Дом расположен на улице Елизарова. В пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану заявляли, что сотрудники ведомства смогли эвакуировать 70 жильцов горящего дома. Позже сообщалось, что пожарные сумели локализовать возгорание в жилом доме в Махачкале на площади 600 квадратных метров.

Ранее в Красноярске загорелась жилая пятиэтажка.

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