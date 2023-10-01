РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта в центре Анкары

Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана взяла на себя ответственность за попытку теракта в центре Анкары. Об этом сообщает телеканал A Haber.

«Срочные новости: террористическая организация PПK взяла на себя ответственность за теракт в Анкаре», — сказано в сообщении.

1 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал попытку теракта в центре Анкары, совершенную утром, как «последние вздохи террористов» в отношении страны.

Взрыв и выстрелы раздались перед зданием МВД Турции в центре Анкары. В том же районе находится здание парламента, в котором сегодня проводится первое заседание депутатов после летнего перерыва. Глава МВД Али Ерликая заявил, что двое террористов пытались взорвать заминированный автомобиль, но им помешали полицейские. Один террорист взорвал себя, второго «нейтрализовали». Два сотрудника МВД получили ранения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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