В Саратове женщина избила медика скорой помощи, приехавшего к ней на вызов

В Саратове женщина напала на фельдшера «скорой» и нанесла ей телесные повреждения. Об этом сообщает Saratovnews со ссылкой на ГУ МВД России по Саратовской области.

Инцидент произошел 1 октября в Волжском районе города. Скорая помощь была вызвана в 1-й Соколовогорский проезд к 40-летней пьяной пациентке. Фельдшер стал осматривать женщину, но в процессе осмотра она стала наносить медработнику побои.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Нападавшую доставили в районный отдел полиции. В ее отношении составили административный протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

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