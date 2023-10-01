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В Саратове женщина избила медика скорой помощи, приехавшего к ней на вызов

В Саратове задержали пьяную женщину, которая избила фельдшера скорой помощи

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В Саратове женщина напала на фельдшера «скорой» и нанесла ей телесные повреждения. Об этом сообщает Saratovnews со ссылкой на ГУ МВД России по Саратовской области.

Инцидент произошел 1 октября в Волжском районе города. Скорая помощь была вызвана в 1-й Соколовогорский проезд к 40-летней пьяной пациентке. Фельдшер стал осматривать женщину, но в процессе осмотра она стала наносить медработнику побои.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Нападавшую доставили в районный отдел полиции. В ее отношении составили административный протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

Ранее в Сибири полуголый мужчина с подбитым глазом ворвался в больницу и обвинил в побоях врачей.

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