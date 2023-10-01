В Мурино строители-иностранцы подрались на рабочем месте

Уроженцы Средней Азии подрались на стройплощадке в Мурино. Об этом сообщает «Мойка78».

Массовая потасовка мужчин произошла 30 сентября на строительной площадке на улице Шоссе в Лаврики. Как стало известно, драку на своем рабочем месте устроили граждане Таджикистана.

Очевидцы обратились в полицию, указав правоохранителям место происшествия, однако участники уличного конфликта скрылись к моменту приезда стражей правопорядка.

Последним удалось задержать только троих свидетелей инцидента. Молодых людей в возрасте 17, 18 и 20 лет допросили, а затем отпустили.

Информации о задержании инициаторов разборок не поступало.

Ранее в Новосибирске около 30 человек разбили машину и избили до потери сознания очевидца.